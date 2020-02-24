Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
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с чего всё началось
В понедельник нидерландский прокурор Фред Вестербек в интервью американскому телеканалу CBS
 заявил о якобы наличии как минимум одного свидетеля запуска ракеты "Бук".
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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

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Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил, что самый действенный метод борьбы с онкозаболеваниями на сегодняшний день – это иммунотерапия.
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Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

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Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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У YouTube и TikTok появится конкурент

СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
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На МКС обнаружен странный штамм бактерий в дозаторе воды

После изучения бактерий обнаружено, что они происходят от микроорганизмов, имевшихся на Земле, когда вода планету покидала.
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Общество

Названы профессии, представители которых болеют чаще всего

Названы профессии, представители которых болеют чаще других.
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Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

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Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

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Общество

«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса

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Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб

Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.
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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru вчера в 02:13
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