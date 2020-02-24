с чего всё началось

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Экономика Госдолг Хабаровского края приблизился к 55 млрд рублей Хабаровский край существенно нарастил долговую нагрузку — госдолг региона составил более 54,9 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине РФ.

Экономика В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".

Авто Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году Для исследования были использованы автомобили, предлагаемые на рынке в 2016 году и их стоимость на вторичном рынке в 2019 году.

Армия и оружие США провели учения на случай ядерного удара России США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.

Гаджеты Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.

Футбол Футболист «ПСЖ» Тиаго Силва пропустит три недели из-за травмы бедра Силва получил повреждение в матче чемпионата Франции с "Бордо", который прошел в воскресенье и завершился победой "ПСЖ" со счетом 4:3. Бразилец вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале первого тайма из-за травмы.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.

Футбол Финал Кубка Легенд завершился скандалом Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.

Технологии Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.

Здоровье Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил, что самый действенный метод борьбы с онкозаболеваниями на сегодняшний день – это иммунотерапия.

Кино Вышел трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера картина состоится в конце 25 апреля.

Политика На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Энергетика Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в стране месторождения газа Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.

Транспорт Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.

Финансы Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.