Политика
Lenta.ruРоссия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
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Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Экономика
Госдолг Хабаровского края приблизился к 55 млрд рублей
Хабаровский край существенно нарастил долговую нагрузку — госдолг региона составил более 54,9 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минфине РФ.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Авто
Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году
Для исследования были использованы автомобили, предлагаемые на рынке в 2016 году и их стоимость на вторичном рынке в 2019 году.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
Футбол
Футболист «ПСЖ» Тиаго Силва пропустит три недели из-за травмы бедра
Силва получил повреждение в матче чемпионата Франции с "Бордо", который прошел в воскресенье и завершился победой "ПСЖ" со счетом 4:3. Бразилец вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале первого тайма из-за травмы.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Технологии
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Здоровье
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил, что самый действенный метод борьбы с онкозаболеваниями на сегодняшний день – это иммунотерапия.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Кино
Вышел трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом
Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер фильма «Безупречный» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера картина состоится в конце 25 апреля.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Хоккей
Панарин обошел Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин набрал два очка, отдав две голевые передачи.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Энергетика
Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в стране месторождения газа
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.
Технологии
У YouTube и TikTok появится конкурент
СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
Космос
На МКС обнаружен странный штамм бактерий в дозаторе воды
После изучения бактерий обнаружено, что они происходят от микроорганизмов, имевшихся на Земле, когда вода планету покидала.
Общество
Названы профессии, представители которых болеют чаще всего
Названы профессии, представители которых болеют чаще других.
Политика
Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Общество
«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса
Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Финансы
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".