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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»

Замглавы МИД России Александр Грушко отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о его поддержке возможного прекращения строительства газопровода «Северный поток-2».В источнике
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Известия

МИД России прокомментировал призыв Трампа отказаться от СП-2 из-за Навального

Известия03:17
ТАСС

МИД России: ситуация с Навальным не должна повлиять на реализацию «Северного потока - 2»

ТАСС02:46
РИА Новости

МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новости03:13
ИА Красная Весна

Отказ от «Северного потока — 2» противоречит интересам Европы — МИД РФ

ИА Красная Весна03:11
REGNUM

МИД РФ: ситуация с Навальным не должна отразиться на реализации «СП-2»

REGNUM03:04
News.ru

МИД РФ оценил призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

News.ru02:59
Lenta.ru

Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»

Lenta.ru03:15

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Счетная палата РФ проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией.
ТАСС17:07

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомостивчера в 06:47
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Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
REGNUM03:15
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
1,5K