Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.