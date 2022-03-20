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Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет

Россия дала Белоруссии отсрочку на погашение обязательство по госкредитам на 5-6 лет, заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов.
Lenta.ru
Селиверстов отметил, что с российскими партнерами достигнута договоренность о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период.
Известия
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что говорить о единой валюте двух стран рано.
Газета.Ru
Стоит напомнить, что недавно белорусский президент Лукашенко предложил Владимиру Путину формат ОДКБ для экономического взаимодействия.
Царьград

Подробнее о событии

Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на пять-шесть лет
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Комсомольская правдавчера в 15:19
Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет
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