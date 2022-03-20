Селиверстов отметил, что с российскими партнерами достигнута договоренность о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период.
Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы - члены партии в понедельник внесут в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи российского гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский.
Напомним, ранее Чулпан Хаматова стала одной из почти 80 руководителей НКО и благотворительных фондов, подписавших обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом остановить специальную военную операцию на Украине.