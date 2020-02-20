Политика

Вести.RuВести.RuРоссия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.
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Россия опровергла обвинения в кибератаках на Грузию

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Аваков встретился с протестующими против размещения украинцев из КНР

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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
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Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Гаджеты

Новейший Samsung Galaxy S20 приходит в Россию. Цена

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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
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Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
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Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
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В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Армия и оружие

Совместный полевой выезд на полигон в Прудбое возглавил Андрей Бочаров

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МИД отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невыдачу виз США членам российской делегации грубым нарушением устава ООН.
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
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Общество

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Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
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Газета.Ru 10:12
Происшествия

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Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
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Экспортная Lada Riva стала настолько же редкой, как Pagani Zonda

Специалисты подсчитали, что в Великобритании осталось всего 49 автомобилей Lada Riva.
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Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Владислав Жуковский заявил, что предполагаемая продажа правительству РФ акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, выглядит, как одна большая глупость, и «попахивает одной большой аферой».
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Минздрав назвал сумму, необходимую для лечения больных СМА

В свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что сейчас в России, по предварительным оценкам, болеют около 700 детей.
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У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак в третьей стадии

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Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
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Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
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Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

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Газета.Ru 06:33
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

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