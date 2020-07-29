Политика

Взгляд.руВзгляд.руРоссия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Россия никогда не планировала дестабилизировать обстановку в Белоруссии, это ближайший союзник, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
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Владимир Джабаров о «дестабилизации» Белоруссии: нам это зачем?

REGNUM11:39

Россия оценила обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Piter.tv10:59

В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белоруссии недоразумением

РБК09:34

Россия отвергла обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Lenta.ru10:20

В Совфеде назвали недоразумением задержание «вагнеровцев» в Белоруссии

ИжевскИнфо.РУ09:52

В Совфеде посчитали недоразумением задержание бойцов российских ЧВК в Белоруссии

Ruposters.ru09:47

Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Взгляд.ру10:47
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета 27 июля в 17:01
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Политика

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
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Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
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Происшествия

Бывший замглавы УФСИН по Петербургу признан виновным в убийстве

Газета.Ru 10:17
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
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Армия и оружие

Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии

Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер 13:16
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Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС 10:37
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Общество

Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными

Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
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Футбол

Уткин обратился к Арустамяну после слов о трансфере Кокорина

Российский блогер Василий Уткин отреагировал на заявление Нобеля Арустамяна об интересе к Александру Кокорину со стороны европейских клубов.
ProstoProSport 14:30
Технологии

Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты

В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
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Здоровье

В ВОЗ рассказали о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу

Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 15:24
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Гаджеты

В MIUI 12 появилась функция, как в iOS 14

Технология выполнения всевозможных действий при помощи обычного постукивания по обратной стороне смартфона воплощена на системном уровне в операционной системе Android 11, которую разработчики официально запустят в нынешнем году.
Актуальные Новости 11:11
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
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Киберспорт

Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска

Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
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Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
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Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
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Политика

Левада-Центр: рейтинг доверия президенту в июле составил 23%

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ, по данным Левада-Центра, одобряют 60% граждан (в начале года таких было 68%), а не одобряют 33%.
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Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании

Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

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