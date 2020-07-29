Политика
Экономика сегодняБогодухов назвал недоразумением задержание россиян в Белоруссии
В беседе с Федеральным агентством новостей член Комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Богодухов выразил уверенность, что никаких планов по дестабилизации в Белоруссии у россиян быть не могло. Он назвал события под Минском "недоразумением".
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Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Футбол
Коломейцев покинул «Локомотив» и завершил игровую карьеру в 31 год
Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев объявил о завершении игровой карьеры.
Спорт-Экспресс 13:48
Политика
Минск уведомил посольство России о задержании 32 россиян
Белорусский МИД официально уведомил российское посольство в Минске о задержании в республике 32 граждан России, сообщает диппредставительство в Twitter.
Rambler News Service 12:53
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Здоровье
На Украине в три раза вырос уровень заражения коронавирусом в июле
Уровень летальности равен 2,4%. В общей сложности на территории Украины зарегистрировали 67,5 тысячи эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа Covid-19, сумели выздороветь больше 37 тысяч человек, умерли 1650 лиц.
Актуальные Новости 08:52
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
Кино
Райан Рейнольдс раскрыл, почему «Дэдпул 3» еще не снят
Студия готовилась снимать следующий фильм о болтливом наемнике, однако эти планы пришлось заморозить из-за завершения сделки между Disney и Fox.
Киноафиша России 07:53
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
Игры
Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности
3DNews 26 июля в 17:06
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Общество
Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну
"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Экономика
Глава Мурманской области предложил упростить передачу земель Минобороны
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил расширить программу "Дальневосточный гектар" на регионы Арктической зоны и упростить процедуру передачи земель лесного фонда и ряда земельных участков Минобороны в собственность региона под реализацию программы "Арктический гектар".
ТАСС 10:29
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» с Байконура отложен на сутки
Пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесен с 30 на 31 июля из-за необходимости дополнительных проверок, 29 июля сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
ИА Красная Весна 10:13
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Evo-rus.com 10:02
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
Гаджеты
Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру 11:08
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
Здоровье
В Мурманской области жителей проверят на иммунитет к коронавирусу
В Мурманской области начинается исследование на иммунитет к коронавирусу среди северян.
Северпост 12:36
Общество
СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске
Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03