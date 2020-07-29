Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняБогодухов назвал недоразумением задержание россиян в Белоруссии

В беседе с Федеральным агентством новостей член Комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Богодухов выразил уверенность, что никаких планов по дестабилизации в Белоруссии у россиян быть не могло. Он назвал события под Минском "недоразумением".
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Владимир Джабаров о «дестабилизации» Белоруссии: нам это зачем?

REGNUM11:39

Россия оценила обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Piter.tv10:59

В Совфеде назвали провокацией задержание россиян в Белоруссии

Национальная служба новостей09:05

Россия отвергла обвинения в попытке дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

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В Совфеде посчитали недоразумением задержание бойцов российских ЧВК в Белоруссии

Ruposters.ru09:47

В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением

РБК09:34

Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Взгляд.ру10:47
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Футбол

Коломейцев покинул «Локомотив» и завершил игровую карьеру в 31 год

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев объявил о завершении игровой карьеры.
Спорт-Экспресс 13:48
Политика

Минск уведомил посольство России о задержании 32 россиян

Белорусский МИД официально уведомил российское посольство в Минске о задержании в республике 32 граждан России, сообщает диппредставительство в Twitter.
Rambler News Service 12:53
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
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Здоровье

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
25
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
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Здоровье

На Украине в три раза вырос уровень заражения коронавирусом в июле

Уровень летальности равен 2,4%. В общей сложности на территории Украины зарегистрировали 67,5 тысячи эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа Covid-19, сумели выздороветь больше 37 тысяч человек, умерли 1650 лиц.
Актуальные Новости 08:52
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
16
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
15
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
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Кино

Райан Рейнольдс раскрыл, почему «Дэдпул 3» еще не снят

Студия готовилась снимать следующий фильм о болтливом наемнике, однако эти планы пришлось заморозить из-за завершения сделки между Disney и Fox.
Киноафиша России 07:53
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
7
Общество

Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
7
Игры

Слухи: в августе Capcom покажет трейлер Resident Evil Village и раскроет некоторые подробности

3DNews 26 июля в 17:06
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Общество

Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Экономика

Глава Мурманской области предложил упростить передачу земель Минобороны

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил расширить программу "Дальневосточный гектар" на регионы Арктической зоны и упростить процедуру передачи земель лесного фонда и ряда земельных участков Минобороны в собственность региона под реализацию программы "Арктический гектар".
ТАСС 10:29
3
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» с Байконура отложен на сутки

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесен с 30 на 31 июля из-за необходимости дополнительных проверок, 29 июля сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
ИА Красная Весна 10:13
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Evo-rus.com 10:02
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Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Рыбусом, Коченковым и Игнатьевым

РИА Новости 13:20
Шоу-бизнес

Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
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Гаджеты

Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS

Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру 11:08
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Здоровье

Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
129
Здоровье

В Мурманской области жителей проверят на иммунитет к коронавирусу

В Мурманской области начинается исследование на иммунитет к коронавирусу среди северян.
Северпост 12:36
Общество

СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
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