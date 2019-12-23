Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
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Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

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В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
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РИА Новости вчера в 09:04
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Создан сорт помидоров для города и космоса

Индикатор вчера в 11:00
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Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
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Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

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