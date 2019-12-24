Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
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с чего всё началось
В сообщении, которое было опубликовано
 внешнеполитической службой ЕС, говорилось что открытие железнодорожной части моста является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» и шагом к «принудительной интеграции полуострова с Россией» с одной стороны и «изоляцией Крыма от Украины» c другой.
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