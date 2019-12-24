с чего всё началось

Политика Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.

Происшествия В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57 Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.

Политика Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «эталоном» Глава МИД Китая Ван И в эфире местного телеканала сказал, что сейчас отношения Пекина с Москвой можно смело назвать самыми тесными, стабильными и зрелыми.

Шоу-бизнес Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.

Общество Галина Волчек попала в реанимацию Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.

Происшествия Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

Авто Редчайший российский пикап выставили на продажу Речь идет, по большому счету, о машине, которой не было. В массовое производство и дилерские сети "Атаман" никогда не поступал.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» В ходе учений по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России, которые состоялись в понедельник, 23 декабря, было проработано несколько сценариев.

Общество «Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, в следующем году вступят в силу 5 законов, они огорчат автовладельцев России: За управление транспортным средством без диагностической карты вводится штраф.

Политика Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.