Политика
Российская газетаРоссия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
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с чего всё началось
В сообщении, которое было опубликовано внешнеполитической службой ЕС, говорилось что открытие железнодорожной части моста является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» и шагом к «принудительной интеграции полуострова с Россией» с одной стороны и «изоляцией Крыма от Украины» c другой.РБКвчера в 18:08
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