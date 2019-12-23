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Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Политика Помпео обсудил с главой МИД Канады задержанных в Китае канадцев Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем ситуацию вокруг задержанных канадских граждан в Китае, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Политика Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

Политика Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.

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Шоу-бизнес Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.

Политика Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Общество «Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.