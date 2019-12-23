Политика
Российская газетаРоссия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
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с чего всё началось
В сообщении, которое было опубликовано внешнеполитической службой ЕС, говорилось что открытие железнодорожной части моста является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» и шагом к «принудительной интеграции полуострова с Россией», с одной стороны, и «изоляцией Крыма от Украины», c другой.РБКвчера в 18:08
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Политика
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Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
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Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи
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Российских заключенных кормили курятиной, накачанной гелевым веществом
В нескольких регионах России заключенных кормили некачественным куриным мясом. О поставках с нарушениями рассказали в пресс-службе ФСИН РФ.
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Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
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