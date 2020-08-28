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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Россия высылает дипломата посольства Норвегии

МИД РФ сообщил о принятом решении выслать из страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии. В заявлении ведомства говорится, что советник дипмиссии должен покинуть Россию в течение трех дней.В источнике
С чего всё началось
«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата»,— сообщили
 в МИД России.
Коммерсантъ05:11
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РБК

Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло

РБК06:30
Lenta.ru

Россия вышлет норвежского дипломата

Lenta.ru05:23
РИА Новости

Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия Осло

РИА Новости05:48
ТАСС

Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии

ТАСС05:09
Интерфакс

Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия властей страны

Интерфакс05:05
Газета.Ru

Источник: Россия высылает норвежского дипломата

Газета.Ru04:59
Коммерсантъ

Россия высылает советника посольства Норвегии

Коммерсантъ05:11

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Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе
RT на русском12:30

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ИА Красная Весна04:57
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Автоновости дня01:58
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