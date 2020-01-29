Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
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Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
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Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить подаривших хлеб жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.
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Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
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В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
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