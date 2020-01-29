По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

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