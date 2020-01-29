Политика
Lenta.ruРоссия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
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В МИД РФ ответили на слова Эрдогана о невыполнении Москвой обязательств по Идлибу
Известиявчера в 06:43
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Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова показала фигуру в купальнике
Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в микроблоге снимком из отпуска.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Армия и оружие
Израильский «Iron Fist» научили бороться с подкалиберными снарядами
Как сообщает спецпроект «Российской газеты» «Русское оружие», Израиль провел тесты обновленного комплекса активной защиты «Iron Fist».
Общество
Россия прекратила выдачу виз гражданам Китая
Россия прекратила оформление электронных виз гражданам Китая из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить подаривших хлеб жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Армия и оружие
Охоту гвардейского сирийского танка на террористов сняли на видео
Сирийские проправительственные активисты опубликовали на YouTube видео стрельбы танка Республиканской гвардии по боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Политика
МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Футбол
Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Технологии
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Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб. Устройство оснастили голосовым помощником "Маруся", который умеет звонить через соцсеть "ВКонтакте", подключаться к системам умного дома и решать различные бытовые вопросы.
Политика
Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, которые были сделаны в нацистском концлагере Собибор, располагавшимся в Польше.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Происшествия
На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды
На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Шоу-бизнес