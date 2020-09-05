Россия ответила на обвинения США в развязывании гонки вооружений
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на обвинения заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера в развязывании гонки вооружений. Его слова передает РИА Новости.В источнике
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Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений
Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
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