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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия ответила на обвинения США в развязывании гонки вооружений

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на обвинения заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера в развязывании гонки вооружений. Его слова передает РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
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RT на русском

Антонов назвал фактор дестабилизации ядерного сдерживания в мире

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Посол России ответил на обвинения в гонке вооружений

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Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

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Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания

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Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

РИА Новости21:38
Российская газета

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

Российская газета23:10
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Посол Антонов оценил размещение США ядерного оружия малой мощности

РЕН ТВ21:26

Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант эфире "Первого канала" спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках и в сопровождении вооруженного сына Николая.
РИА Новости04:26
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Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 12:30
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Кабмин утвердил правила ограничения отпускных цен на лекарства

"Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции", - следует из пояснительной записки к документу.
ТАСС04:22
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Тайский агрохолдинг вложит в развитие Ленптицепрома пять млрд рублей

Власти Ленобласти и Тайский агропромышленный холдинг CPF подписали два инвестсоглашения, согласно которым компания вложит в развитие Ленинградского птицепрома порядка 5 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
РИА Новостивчера в 07:32