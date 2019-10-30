Футбол

Bethub.orgBethub.orgВячеслав Колосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков подчеркнул, что сам факт подкупа или иного воздействия на чиновников из Международной федерации футбола полностью исключен.
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Он исключил разработку оргкомитетом «Россия-2018» коррупционных схем, о которых ранее со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщил
 портал The Insider.
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