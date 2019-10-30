с чего всё началось

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков подчеркнул, что сам факт подкупа или иного воздействия на чиновников из Международной федерации футбола полностью исключен.

Общество У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.

Кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.

Экономика В России запустят новый вид ипотеки Российское министерство строительства выступило с идеей создания нового финансового инструмента на рынке жилья — ипотеки для тех, кто хочет построить дом для индивидуального проживания.

Общество Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.

Космос Астрономы обнаружили планету, избежавшую убийства Ученые с помощью космического телескопа TESS обнаружили экзопланету у красного гиганта, хотя на этой стадии эволюции звезды она должна быть уничтожена.

Общество Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.

Экономика Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.