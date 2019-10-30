Футбол
Bethub.orgВячеслав Колосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018
Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков подчеркнул, что сам факт подкупа или иного воздействия на чиновников из Международной федерации футбола полностью исключен.
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Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Экономика
В России запустят новый вид ипотеки
Российское министерство строительства выступило с идеей создания нового финансового инструмента на рынке жилья — ипотеки для тех, кто хочет построить дом для индивидуального проживания.
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Общество
Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
Хоккей
Малкин рассказал, зачем ему американское гражданство
Хоккеист «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин рассказал, зачем ему понадобился американский паспорт.
Музыка
Тессу Вайолет расстроили фразой «Русские, вперед»
Российские фанаты американской певицы Тессы Вайолет расстроили артистку.
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
Политика
В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент
Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Космос
Астрономы обнаружили планету, избежавшую убийства
Ученые с помощью космического телескопа TESS обнаружили экзопланету у красного гиганта, хотя на этой стадии эволюции звезды она должна быть уничтожена.
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Общество
Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты для людей, больных раком
Происшествия
Перед стрельбой солдата в Забайкалье окунали головой в унитаз
Солдата Рамиля Шамсутдинова, который убил восемь сослуживцев, заставляли драить туалет, а из-за плохой уборки окунали головой в унитаз.
Армия и оружие
Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии
Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Общество
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда
Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.