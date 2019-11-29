Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия ответила на предложение Украины отдать долг газом

В свою очередь Киев предлагает Москве выбрать способ компенсации, например, через поставку газа. Общая сумма претензий Украины к «Газпрому» достигает 22 миллиардов долларов.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
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ТАСС 12:48
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Компания Xiaomi презентовала бюджетный внешний аккумулятор, который обладает функцией обогрева.
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