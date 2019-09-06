Политика

ИзвестияИзвестияРоссия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

5 сентября МИД Японии передал представление российскому посольству из-за открытия рыбзавода на Шикотане. Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.
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Японию призвали «осознать реальность» российских Курил

Lenta.ru03:39

Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым

ТАСС00:00

Россия отреагировала на представление Японии из-за открытия завода на Курилах

Телеканал 360°01:27

Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым

РИА Новости00:25

Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым

РБК02:05

Посольство России заявило о неприемлемости представления Японии по Курильским островам

Московский Комсомолецвчера в 23:41

Посольство России ответило на представление Японии по заводу на Курилах

Газета.Ru00:12
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Происшествия

В ФБК и штабе Навального начались обыски

Ведомости вчера в 12:21
Футбол

Светлана Кокорина прокомментировала освобождение сыновей

Напомним, что утром в пятницу, 6 сентября, Александра Кокорина и Павла Мамаева Алексеевский районный суд освободил условно-досрочно.
Петербургский дневник 03:58
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели вчера в 15:54
Происшествия

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 04:35
Общество

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и продажу спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Гаджеты

Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру

Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Газета.Ru 01:17
Теннис

Серена Уильямс и Андрееску сыграют в финале US Open

Американка Серена Уильямс победила украинку Элину Свитолину и в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису.
РИА Новости 00:22
Общество

В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги

По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.
Российская газета 02:52
Общество

Греф намерен отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:32
Баскетбол

Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу

Нева Спорт вчера в 20:30
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

РИА Новости вчера в 17:45
Технологии

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Общество

Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте

Жена Кокорина ждет УДО мужа на море.
Вести.Ru вчера в 08:15
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
Здоровье

Россияне стали чаще посещать медиков с целью профилактики

Доля посещения россиянами врачей с целью профилактики выросла до 34%.
Известия 02:47
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

RT на русском 01:17
Политика

Путин назвал 1945 год исходной точкой в вопросе по южным Курилам

Россия в вопросе принадлежности южной части Курил опирается на результаты 1945 года.
Политика Сегодня 03:55
Гаджеты

Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music

Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Гаджеты

Sony представила юбилейную версию плеера Walkman

News.ru 02:40
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В Москве создан онлайн-реестр детских прививок

В Москве создан онлайн-реестр детских прививок.
Агентство Москва 02:45
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Кино

Катерина Шпица отдала сына-первоклассника в русско-испанскую школу

Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
Вокруг ТВ 03:57
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