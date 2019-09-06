5 сентября МИД Японии передал представление российскому посольству из-за открытия рыбзавода на Шикотане. Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Армия и оружие Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57 Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.

Музыка Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».

Футбол Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".

Происшествия Пятеро школьников попали в смертельное ДТП на Ставрополье Пятеро подростков — учащиеся 7−9-х классов — взяли без спросу родительский автомобиль одного из них и поехали кататься.

Единоборства Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.

Политика Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.

Политика Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный» После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".

Политика Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Общество Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики Доля посещений врачей с целью профилактики выросла в России до 34%, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.

Политика В конгрессе США выступили против возвращения России в G7 Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.

Происшествия После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.

Политика Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).

Футбол Гари Невилл назвал безумием работу в «Валенсии» Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил о своем непродолжительном пребывании на посту рулевого «Валенсии».

Политика Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.