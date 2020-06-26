Политика

Вести.RuВести.RuРоссия ответила на протест Японии

Японцы озвучивают свою озабоченность при любых действиях России на этой территории. Как сообщалось ранее, Япония выразила России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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с чего всё началось

Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил

Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новостивчера в 23:44

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В России ответили на протест Японии из-за геологоразведки у Курил

Взгляд.ру13:46

В Кремле отреагировали на претензии Японии к геологоразведке у Курил

РБК08:21

В Кремле ответили на протест Японии в связи с геологоразведкой у Курил

ИА Красная Весна07:12

В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море

RT на русском06:06

В Кремле ответили на протест Японии по поводу геологоразведки в районе Курил

Интерфакс05:49

В Кремле прокомментировали реакцию Японии на геологоразведку у Курил

РИА Новости05:51

Песков: Россия имеет право на любые исследования на своей территории близ Курил

ТАСС05:49
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

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Газета.Ru вчера в 09:55
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Зарплата в 1 400 000 рублей в месяц? Такой игрок есть в «Енисее»

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16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой

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