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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия ответила на расширение санкций США

Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. Его слова передает РИА Новости. По словам посла Анатолия Антонова, новые введенные ограничения вызвали у российской стороны недоумение.В источнике
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RT на русском

Антонов назвал беспочвенными санкции США против российских НИИ

RT на русском21:25
РБК

В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

РБК22:55
Известия

В посольстве назвали беспочвенными санкции США против российских НИИ

Известия21:38
ТАСС

Посол РФ прокомментировал включение российских НИИ в черные списки США

ТАСС21:36
РИА Новости

Россия ответила на расширение американских санкций

РИА Новости03:11
Российская газета

Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ

Российская газета21:23
Коммерсантъ

Посол назвал беспочвенными обвинения США против российских НИИ

Коммерсантъ21:19

Жириновский попросил Путина о домашнем аресте для Сергея Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен добиться более мягкой меры пресечения для своего однопартийца, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который арестован по делу об убийствах.
Первое антикоррупционное СМИвчера в 08:36
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Генпрокуратура: Жителей Саратова не обеспечивали бесплатными лекарствами

Правоохранители установили, что 7 саратовцев имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами в первый год после перенесенных ими серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и операций по аортокоронарному шунтированию и ангиопластики коронарных артерий.
Четвертая Власть02:59
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель

Таллин, 27 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».
REGNUM02:02
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