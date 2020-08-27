Россия ответила на расширение санкций США
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Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. Его слова передает РИА Новости. По словам посла Анатолия Антонова, новые введенные ограничения вызвали у российской стороны недоумение.В источнике
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