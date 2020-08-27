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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия ответила на расширение санкций США

Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. Его слова передает РИА Новости. По словам посла Анатолия Антонова, новые введенные ограничения вызвали у российской стороны недоумение.В источнике
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РИА Новости

Россия ответила на расширение американских санкций

РИА Новости03:11
РБК

В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

РБК22:55
Коммерсантъ

Посол назвал беспочвенными обвинения США против российских НИИ

Коммерсантъ21:19
ТАСС

Посол РФ прокомментировал включение российских НИИ в черные списки США

ТАСС21:36
RT на русском

Антонов назвал беспочвенными санкции США против российских НИИ

RT на русском21:25
Российская газета

Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ

Российская газета21:23
Известия

В посольстве назвали беспочвенными санкции США против российских НИИ

Известия21:38

В Москве с аукциона продают Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах

В соответствии с решением Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве одной из компаний экс-владельца пресловутого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова с аукциона будет продан Дом торжеств «Сафиса», расположенный по адресу: Воробьевское шоссе, 2б.
Недвижимость.RU06:11

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
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Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
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Сын Кости Цзю победил Хорна и защитил титул чемпиона Австралии и Азии

Боксер Тим Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории, победив экс-чемпиона мира Джеффа Хорна.
Экономика сегоднявчера в 09:27
9

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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В 20 избирательных округах Минска граждане начали процесс отзыва депутатов

Процедура сбора подписей за отзыв депутатов, представляющих 20 избирательных округов Минска, была инициирована избирателями соответствующих округов, 26 августа сообщает интернет-издание tut.by.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
9