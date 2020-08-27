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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия ответила на расширение санкций США

Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. Его слова передает РИА Новости. По словам посла Анатолия Антонова, новые введенные ограничения вызвали у российской стороны недоумение.В источнике
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РИА Новости

Россия ответила на расширение американских санкций

РИА Новости03:11
РБК

В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

РБК22:55
Российская газета

Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ

Российская газета21:23
ТАСС

Посол РФ прокомментировал включение российских НИИ в черные списки США

ТАСС21:36
RT на русском

Антонов назвал беспочвенными санкции США против российских НИИ

RT на русском21:25
Известия

В посольстве назвали беспочвенными санкции США против российских НИИ

Известия21:38
Коммерсантъ

Посол назвал беспочвенными обвинения США против российских НИИ

Коммерсантъ21:19

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
RT на русском04:57
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Apple объявила о прекращении выпуска трех популярных моделей iPhone

Apple планирует прекратить выпуск сразу трех популярных моделей смартфонов iPhone.Как сообщает Ufanotes.ru, американская корпорация Apple планирует остановку производства сразу трех популярных смартфонов.
Уфимские Заметки03:09
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Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель

Таллин, 27 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».
REGNUM02:02
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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