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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия ответила на расширение санкций США

Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. Его слова передает РИА Новости. По словам посла Анатолия Антонова, новые введенные ограничения вызвали у российской стороны недоумение.В источнике
Анатолий Антоновроссийский политик
Игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице ОЗХО еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям.
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RT на русском

Антонов назвал беспочвенными санкции США против российских НИИ

RT на русском21:25
ТАСС

Посол РФ прокомментировал включение российских НИИ в черные списки США

ТАСС21:36
РБК

В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

РБК21:28
Известия

В посольстве назвали беспочвенными санкции США против российских НИИ

Известия21:38
Российская газета

Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ

Российская газета21:23
РИА Новости

В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

РИА Новости21:22
Коммерсантъ

Посол назвал беспочвенными обвинения США против российских НИИ

Коммерсантъ21:19

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Газета.Ruвчера в 08:44
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