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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия ответила на расширение санкций США

Посольство России в США ответило на расширение американских санкций, под которые попали научно-исследовательские институты. Его слова передает РИА Новости. По словам посла Анатолия Антонова, новые введенные ограничения вызвали у российской стороны недоумение.В источнике
Анатолий Антоновроссийский политик
Игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице ОЗХО еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям.
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Российская газета

Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ

Российская газета21:23
ТАСС

Посол РФ прокомментировал включение российских НИИ в черные списки США

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В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

РБК21:28
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Антонов назвал беспочвенными санкции США против российских НИИ

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В посольстве назвали беспочвенными санкции США против российских НИИ

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В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

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