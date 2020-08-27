Полиция Кузбасса разыскивает пропавших два дня назад подростков

Мальчик и девочка направлялись на вокзал, чтобы проводить знакомого, с тех пор не выходят на связь с близкими, их разыскивает полиция, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.