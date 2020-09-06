Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление своего немецкого коллеги Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным. По ее словам, нет уверенности в том, что в Берлине не ведут двойную игру. Комментарий размещен в воскресенье, 6 сентября, на странице Захаровой в Facebook.

С чего всё началось «Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России», — написала Захарова на своей странице в Facebook Газета.Ru 03:42