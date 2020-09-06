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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия ответила на заявление МИД Германии по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление своего немецкого коллеги Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным. По ее словам, нет уверенности в том, что в Берлине не ведут двойную игру. Комментарий размещен в воскресенье, 6 сентября, на странице Захаровой в Facebook.В источнике
С чего всё началось
«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России», — написала Захарова на своей странице в Facebook
.
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