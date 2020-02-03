Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией. Свой комментарий она опубликовала в Facebook.
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Мария Захарова
Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 07:02

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