Политика
Lenta.ruРоссия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией. Свой комментарий она опубликовала в Facebook.
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Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 07:02
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