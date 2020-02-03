Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией. Свой комментарий она опубликовала в Facebook.

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

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