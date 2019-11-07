У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

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