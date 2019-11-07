Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
РИА Новости16:41

Подробнее о событии

Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу

Российская газета19:25

Россия готова к возможному выходу США из Договора по открытому небу

RT на русском17:15

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

РБК18:08

В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Lenta.ru17:47

Россия оценила планы США выйти из Договора по открытому небу

Московский Комсомолец18:43

МИД: Россия не оставит без ответа выход США из Договора по открытому небу

Комсомольская правда16:53

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

РИА Новости16:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

Радио Комсомольская правда 08:20
Теннис

Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP

В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Технологии

Как смартфоны шпионят за своими пользователями

Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 08:35
Происшествия

В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку

РИА Новости вчера в 00:21
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Общество

На Сицилии мэр города раздает дома бесплатно

РИА Новости 15:25
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском вчера в 10:28
Экономика

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК 16:00
Происшествия

В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента

Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Экономика

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 20:06
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
Армия и оружие

Историческую посадку Су-33 на «Адмирал Кузнецов» показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в Youtube видео первой посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К(Су-33) на авианосец «Адмирал Кузнецов».
ГЛАС.RU 10:50
Армия и оружие

Российские подлодки защитят от ядерного удара

Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость

Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион 14:21
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Армия и оружие

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Политика

Дмитрий Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.
Piter.tv 05:52
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:59
Наука

Фронтир нейронаук. Органоид мозга поможет разгадать загадки аутизма

Исследователи из Стэнфорда наблюдали за геномом органоидов мозга в течение почти двух лет и выяснили, в каких генах предпочтительнее всего «искать аутизм».
Индикатор 04 ноября в 07:05
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли

По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv вчера в 05:08
Происшествия

Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК 16:56
Политика

Киев объявил о готовности к прекращению транзита российского газа

Срок действующего контракта о транзите российского газа по территории Украины истекает в декабре текущего года.
Мир новостей вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона

Lisa.ru 11:00
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Коммерсантъ 19:18
Хоккей

СКА и «Ак Барс» поменяются игроками

Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:57
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru вчера в 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Договор по открытому небу
Многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное