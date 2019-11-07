Политика
РИА НовостиРоссия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
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с чего всё началось
У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.РИА Новости16:41
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
Радио Комсомольская правда 08:20
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Происшествия
В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку
РИА Новости вчера в 00:21
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Общество
На Сицилии мэр города раздает дома бесплатно
РИА Новости 15:25
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском вчера в 10:28
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК 16:00
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Экономика
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 20:06
Армия и оружие
Историческую посадку Су-33 на «Адмирал Кузнецов» показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в Youtube видео первой посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К(Су-33) на авианосец «Адмирал Кузнецов».
ГЛАС.RU 10:50
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость
Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион 14:21
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Политика
Дмитрий Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.
Piter.tv 05:52
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:59
Наука
Фронтир нейронаук. Органоид мозга поможет разгадать загадки аутизма
Исследователи из Стэнфорда наблюдали за геномом органоидов мозга в течение почти двух лет и выяснили, в каких генах предпочтительнее всего «искать аутизм».
Индикатор 04 ноября в 07:05
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv вчера в 05:08
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК 16:56
Политика
Киев объявил о готовности к прекращению транзита российского газа
Срок действующего контракта о транзите российского газа по территории Украины истекает в декабре текущего года.
Мир новостей вчера в 03:50
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Коммерсантъ 19:18
Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:57
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru вчера в 00:01