Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «По моим данным, это зеркальные меры», — цитирует его ТАСС.
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