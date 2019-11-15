Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «По моим данным, это зеркальные меры», — цитирует его ТАСС.

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

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