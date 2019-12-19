Политика
Украина.руРоссия ответит зеркально на санкции США — Путин
18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
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Россия готова к зеркальным ответам на санкции США. Эксперты объяснили, чем это может обернуться
Телеканал 360°вчера в 19:29
Путин: «Мы заинтересованы в развитии и поддержании отношений с США»
Петербургский дневниквчера в 05:25
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Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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