Энергетика

Утро.ruУтро.ruРоссия отвоюет у США лидерство по добыче нефти

К 2050 г. американские компании увеличат производство СПГ на 50%, тогда как Россия – их главный конкурент на газовом рынке – сможет подняться процентов на 40, не более. Это позволит Вашингтону остаться непревзойденным лидером по добыче газа на долгие годы, полагают в США.
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