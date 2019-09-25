Энергетика
Утро.ruРоссия отвоюет у США лидерство по добыче нефти
К 2050 г. американские компании увеличат производство СПГ на 50%, тогда как Россия – их главный конкурент на газовом рынке – сможет подняться процентов на 40, не более. Это позволит Вашингтону остаться непревзойденным лидером по добыче газа на долгие годы, полагают в США.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России предложат с двумя моторами
Компания Volkswagen раскрыла первую официальную информацию о седане Jetta нового поколения, который будет продаваться в России.
За рулем Кубань вчера в 06:37
Политика
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:26
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Интернет
В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием
Самая длинная линия В России было протестировано квантовое шифрование на волоконно-оптической линии связи протяженностью 143 километра.
CNews 08:17
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Гаджеты
Google Play Pass откроет доступ к 350 играм за 5 долларов в месяц
Новая служба Google Play Pass предоставляет пользователям онлайн-магазина возможность получить доступ к 350 играм по платной подписке.
Актуальные Новости вчера в 04:59
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости 09:40
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv 01:42
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Киберспорт
Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019
Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.
CyberSport.ru 04:03
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Здоровье
Названы факторы, повышающие вероятность заболеть раком груди
MedikForum.ru 12:27
Спорт
Российские гандболистки обыграли Словакию в квалификации ЧЕ
Женская сборная России по гандболу обыграла команду Словакии во втором круге квалификации чемпионата Европы.
Sportbox.RU 14:20
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео
В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.
REGNUM вчера в 15:09
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Космос
В случае падения на Землю астероида человечество спасут грибы
Ученые рассказали интересную теорию по выживанию людей в случае падения на Землю астероида. Спасут человечество от вымирания обычные грибы.
Территория новостей 09:04
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Футбол
Российский вратарь дебютирует за «Бенфику»
Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».
Евро-футбол.ру 13:25
Космос
С Байконура стартовала ракета «Союз-ФГ»
Телеканал Санкт-Петербург 11:11
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25