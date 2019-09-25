Энергетика

Утро.ruУтро.ruРоссия отвоюет у США лидерство по добыче нефти

К 2050 г. американские компании увеличат производство СПГ на 50%, тогда как Россия – их главный конкурент на газовом рынке – сможет подняться процентов на 40, не более. Это позволит Вашингтону остаться непревзойденным лидером по добыче газа на долгие годы, полагают в США.
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РБКвчера в 12:23

В США предсказали России возвращение лидерства по добыче нефти

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В американском Минэнерго спрогнозировали, что Россия в 2050 году снова обгонит США по добыче нефти

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США напророчили России возвращение лидерства в добыче нефти

Lenta.ruвчера в 09:22

Россия отвоюет у США лидерство по добыче нефти

Утро.ruвчера в 09:08

В США предрекли отставание по добыче нефти от России

Московский Комсомолецвчера в 08:11
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Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
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В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
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Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
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Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым

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Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

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Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

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Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
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Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

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Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

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Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
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Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

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