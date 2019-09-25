Энергетика
Утро.ruРоссия отвоюет у США лидерство по добыче нефти
К 2050 г. американские компании увеличат производство СПГ на 50%, тогда как Россия – их главный конкурент на газовом рынке – сможет подняться процентов на 40, не более. Это позволит Вашингтону остаться непревзойденным лидером по добыче газа на долгие годы, полагают в США.
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В американском Минэнерго спрогнозировали, что Россия в 2050 году снова обгонит США по добыче нефти
ГлобалМСК.рувчера в 11:09
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Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
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Газета.Ru вчера в 23:29
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Вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы прочитать стенограммы разговоров российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации на Украине.
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«В случае если в секретариате ПАСЕ осуществят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам», — говорится в заметке «Европейской правды».
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Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
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Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
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Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
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