Сборная России свой первый матч в Суперфинале Евролиги-2019 проиграла.

Россия отыгралась с 2:6 и победила Испанию в Суперфинале Евролиги-2019

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