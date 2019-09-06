Футбол

ЧемпионатЧемпионатРоссия отыгралась с 2:6 и победила Испанию в Суперфинале Евролиги-2019

Сборная России свой первый матч в Суперфинале Евролиги-2019 проиграла.
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