Армия и оружие
КоммерсантъРоссия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских
Россия дополнительно перебросила в Сирию порядка 300 военных полицейских из Чечни, сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны. Военные будут задействованы в выполнении спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.
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с чего всё началось
В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.РИА Новостивчера в 04:54
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