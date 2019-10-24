В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.

с чего всё началось

Россия дополнительно перебросила в Сирию порядка 300 военных полицейских из Чечни, сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны. Военные будут задействованы в выполнении спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.

Россия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских

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