Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъРоссия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских

Россия дополнительно перебросила в Сирию порядка 300 военных полицейских из Чечни, сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны. Военные будут задействованы в выполнении спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.
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с чего всё началось

Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию

В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.
РИА Новостивчера в 04:54

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Россия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских

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РБКвчера в 06:23

Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию

РИА Новостивчера в 04:54

Раскрыты масштабы и сроки усиления российской военной полиции в Сирии

Lenta.ruвчера в 05:34

В Сирию перебросили 300 российских военных полицейских

Газета.Ruвчера в 22:23
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:33, Ашберн
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Сенатор США намерен представить резолюцию против импичмента Трампа

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что намерен представить в сенате резолюцию, в которой будут представлены упущения, допущенные при проведении процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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ТАСС вчера в 20:53
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Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
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Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
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Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

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Forbes составил список богатейших женщин России

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Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
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Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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Подписчики были уверены в беременности Екатерины и начали писать ей поздравления.
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Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Американское издание The National Interest рассказала про российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и назвало их грозным и смертоносным оружием.
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В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
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В АТОР сообщили, как купить дешевые путевки в Турцию

Эксперты рассказали, как можно найти дешевые путевки в Турцию на лето 2020 года уже сейчас.
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Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
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Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР

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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

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Нейт Диас провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Масвидалом

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Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

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