Космос

Телеканал 360°Телеканал 360°Россия перед Новым годом отправит на орбиту стеклянный шар

Россия запустит стеклянный сферический лазерный отражатель «Блиц-М» за несколько дней до Нового года. Его предшественник в 2013 году столкнулся с обломком китайского спутника. Как стало известно РИА «Новости», сферический космический аппарат будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М».
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:09

Подробнее о событии

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

РИА Новостивчера в 19:09

СМИ сообщили о запуске в космос стеклянного шара перед Новым годом

РБКвчера в 21:15

«Роскосмос» к Новому году отправит на орбиту стеклянный шар

Известиявчера в 20:13

Стеклянный шар отправят в космос перед Новым годом

РЕН ТВвчера в 19:13

Шар в космосе под Новый год: Россия запустит сферический научный аппарат «Блиц-М»

ТК Звездавчера в 19:36

Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар-спутник

Lenta.ru00:28

Россия перед Новым годом отправит на орбиту стеклянный шар

Телеканал 360°01:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Футбол

Давид Сильва может пропустить матч с «Ливерпулем»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что полузащитник команды Давид Сильва рискует пропустит матч с "Ливерпулем" в Премьер-лиге из-за травмы, полученной в матче с 11-го тура национального чемпионата с "Саутгемптоном" (2:1).
Чемпионат 02:37
Политика

Большинство лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Известия 02:04
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Политика

Песков рассказал о проблемах здравоохранения

Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Финансы

Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю

Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.
Свободная Пресса 02 ноября в 01:27
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Экономика

Выручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд

4 ноября «Вымпелком» отчитался за III квартал 2019 года: выручка компании продолжает падать и составила 74,7 млрд руб, что на 2,7% меньше итога аналогичного квартала в прошлом году.
Ведомости 01:38
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество

Названы укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью, в условиях перепада температур.
RT на русском 02 ноября в 19:44
Футбол

Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
RT на русском вчера в 07:16
Происшествия

Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Газета.Ru вчера в 16:46
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Фигурное катание

Загитова считает, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть

RT на русском 02:21
Гаджеты

8 друзей дисторшна: с кем конкурируют новые Apple AirPods Pro

Sony обещают, что полностью заряженные наушники будут работать до 6 часов с включенной системой шумоподавления, а чехол позволит трижды дополнительно зарядить их, что в сумме даст около суток работы.
РБК 01 ноября в 05:20
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Экономика

Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством

Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Общество

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала о пользе рыбных консервов.
Известия вчера в 12:20
Кино

Мировые сборы «Джокера» превысили отметку в 900 млн долларов

Мировые сборы триллера Тодда Филлипса «Джокер» составили более 900 миллионов долларов.
iReactor вчера в 05:12
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Происшествия

39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами

РБК 01 ноября в 19:12
Футбол

Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.
Vprognoze.ru 02:29
Шоу-бизнес

Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе

Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
RuNews24.ru вчера в 09:23
Гаджеты

Новые телевизоры Xiaomi Mi TV 5 предложат высококачественный звук

Новые телевизоры из линейки Xiaomi Mi TV 5 предложат пользователям высококачественный звук.
Актуальные Новости 02:06
Общество

«Роскосмос» расторгнул контракт на производство ракеты «Ангара»

«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Город55.ру 02 ноября в 00:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное