Космос
Телеканал 360°Россия перед Новым годом отправит на орбиту стеклянный шар
Россия запустит стеклянный сферический лазерный отражатель «Блиц-М» за несколько дней до Нового года. Его предшественник в 2013 году столкнулся с обломком китайского спутника. Как стало известно РИА «Новости», сферический космический аппарат будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М».
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с чего всё началось
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:09
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Шар в космосе под Новый год: Россия запустит сферический научный аппарат «Блиц-М»
ТК Звездавчера в 19:36
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Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
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