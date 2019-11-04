Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россия запустит стеклянный сферический лазерный отражатель «Блиц-М» за несколько дней до Нового года. Его предшественник в 2013 году столкнулся с обломком китайского спутника. Как стало известно РИА «Новости», сферический космический аппарат будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М».

Россия перед Новым годом отправит на орбиту стеклянный шар

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