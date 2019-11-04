Космос

РИА НовостиРИА НовостиПеред Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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с чего всё началось

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
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