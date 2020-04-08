Коронавирус

EastRussiaEastRussiaРоссия перед кризисом накопила денежную подушку на 18 трлн рублей

Накануне нефтяного кризиса Россия накопила денежную подушку безопасности в размере 18 трлн рублей. Однако из них, только 1,4 трлн могут быть потрачены на антикризисные меры, использовать остальные средства мешает бюджетное правило.
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с чего всё началось

Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб

Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
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