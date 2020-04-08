Коронавирус
EastRussiaРоссия перед кризисом накопила денежную подушку на 18 трлн рублей
Накануне нефтяного кризиса Россия накопила денежную подушку безопасности в размере 18 трлн рублей. Однако из них, только 1,4 трлн могут быть потрачены на антикризисные меры, использовать остальные средства мешает бюджетное правило.
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с чего всё началось
Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.РБК07 апреля в 17:01
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Единоборства
Турнир UFC 249 официально отменен
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Общество
Срочно: официально подтвержден случай коронавируса у жителя Сызрани
Всего по Самарской области по данным на 10 апреля арегистрировано два новых случая COVID-19. Общее количество заболевших достигло 20.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Общество
Путин уволил начальника следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Общество
Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору
Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Наука
Распространение вируса сравнили с образованием пробок на дорогах
Зарубежные ученые из Университета Нового Южного Уэльса попробовали при помощи эпидемиологической SIR-модели (Восприимчивые-Инфицированные-Выздоровевшие) описать процесс образования автомобильных пробок в городах.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Общество
Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе
Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного
Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Футбол
Газзаев назвал понижение зарплаты «долгом любого спортсмена»
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о словах наставника "Локомотива" Юрия Семина касательно нежелания футболистов "железнодорожников" идти на понижение зарплаты из-за коронавируса, передает "Чемпионат.com".
Футбол
Черышев рассказал, что первым делом сделает после снятия карантина
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев в интервью пресс-службе национальной команды назвал три вещи, которые сделает сразу после окончания карантина из-за пандемии коронавируса.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
В Москве из-за коронавируса закрыли кладбища
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Общество
На уроке православия в калужской школе пятиклассникам показали порно
Жительница Калуги пожаловалась в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «ВКонтакте», что в городском лицее №36 во время дистанционного урока «Основы православной культуры» учащиеся внезапно увидели фрагмент порновидео.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
Общество
4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя
В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Происшествия
Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке
За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Здоровье
Позднякова: Многие новосибирцы уже переболели коронавирусом в феврале
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова во время общения с горожанами, организованного в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте», дала ответ на вопрос о том, могли ли новосибирцы переболеть коронавирусом еще в феврале, до начала эпидемии.
Происшествия
Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.