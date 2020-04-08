Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.

с чего всё началось

Накануне нефтяного кризиса Россия накопила денежную подушку безопасности в размере 18 трлн рублей. Однако из них, только 1,4 трлн могут быть потрачены на антикризисные меры, использовать остальные средства мешает бюджетное правило.

Россия перед кризисом накопила денежную подушку на 18 трлн рублей

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