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РИА НовостиРИА НовостиРБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что сумма складывается из депозитов федеральных органов и активов региональных правительств.
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с чего всё началось

Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб

Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.
РБКвчера в 17:01

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Российские власти накопили денежную подушку на 18 триллионов рублей

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Правительство России накопило денежную подушку в 18 трлн рублей

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РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

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Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Lenta.ruвчера в 17:31
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
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Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру 10:00
Здоровье

В Липецкой области коронавирус подтвердился у 18 человек

В Липецкой области коронавирус подтвердился у 18 человек, большая часть из которых контактировали с зараженными, сообщили в пресс-службе администрации региона.
АиФ - Черноземье 04:14
Происшествия

В Казани умерла женщина, на которую грабитель напал ради продуктов

РИА Новости 12:48
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Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия 12:53
Армия и оружие

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Взгляд.ру 14:04
Политика

Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:04
Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Компания вчера в 14:33
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
RT на русском 15:48
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Власти Украины приняли решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна 16:48
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Экономика

Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)

Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
ИноСМИ 17:05
Футбол

Спартаковец Кутателадзе победил Дзюбу в финале турнира по PES

В финале спартаковец по сумме двух матчей победил зенитовца Артема Дзюбу – 5:3. Эти игроки заняли первые два места в регулярном чемпионате, поэтому встретились в решающем матче.
Бомбардир.ру 14:59
Общество

Дерматологи предупредили о возможном новом симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) рассказали о новом возможном симптоме заболевания коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 07:24
Здоровье

Ученые спрогнозировали рост числа жертв коронавируса в ближайшее время

Количество летальных исходов от заражения новым коронавирусом, предположительно, возрастет в ближайшую неделю не менее чем на пять тысяч в каждой из стран, в наибольшей степени затронутых пандемией, следует из еженедельного отчета Имперского колледжа Лондона.
РИА Новости 08:47
Экономика

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК 17:00
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Российская газета 06 апреля в 22:51
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 16:49
Гаджеты

Названы самые безопасные новые смартфоны в России

Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Российская газета вчера в 09:29
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Общество

Экс-министр Абызов женился в «Лефортово»

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово».
Росбалт 14:30
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Общество

Ученые выяснили вероятность заражения коронавирусом в супермаркете

Вирусологи заявили, что вероятность заразиться коронавирусом, дотрагиваясь до упаковок в супермаркете, существует, но она гораздо ниже, чем при контакте с инфицированным человеком.
ТК Звезда 07:25
Космос

Корабль Starliner совершит повторный испытательный полет без экипажа

РИА Новости 06 апреля в 18:21
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Здоровье

Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину, как Самарская область борется с коронавирусом

Выступил на мероприятии и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Терра 15:09
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости 14:14
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