Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Общество «Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.

Политика Совфед одобрил законопроект о поправках в Конституцию На состоявшемся накануне голосовании в Совете федерации большинство сенаторов поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.

Политика Кадыров вступился за Валентину Терешкову Грозный, 12 марта 2020, 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Энергетика Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25 "Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Политика Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.

Политика Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.

Общество В Китае миновал пик эпидемии коронавируса От нового вида коронавируса в мире погибли больше 4,2 тыс. человек. Новые случаи заражения продолжают фиксировать на разных континентах.

Культура CinemaCon отменили из-за коронавируса Национальная ассоциация кинотеатров приняла решение об отмене выставки CinemaCon из-за пандемии коронавируса.