Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
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Эксперты: США и Эр-Рияд обрушили рынки ради дестабилизации ситуации в России

Дни2406:56

Выдавить Россию с нефтяного рынка. США и Саудовская Аравия объединились для шантажа

Телеканал 360°02:50

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

РИА Новости01:00

По мнению экспертов, США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России

Городовой01:46

Версия экспертов: США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России

Комсомольская правдавчера в 17:01

Эксперты: Саудовская Аравия и США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ

ТАССвчера в 13:46
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Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 08:37
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Российская газета 08:51
Спорт

В Татарстане могут перенести матчи «Рубина» и «Ак Барса»

В Татарстане из-за ситуации с коронавирусом в ближайшее время перенесут все спортивные и культурные мероприятия.
Sports.ru 03:13
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами

Тарантас Ньюс 06:02
Политика

Совфед одобрил законопроект о поправках в Конституцию

На состоявшемся накануне голосовании в Совете федерации большинство сенаторов поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ вчера в 21:00
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily 06:57
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Политика

Кадыров вступился за Валентину Терешкову

Грозный, 12 марта 2020, 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.
REGNUM 08:51
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Энергетика

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
Политика

Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе

По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Городовой 04:03
Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.
Интерфакс - Россия 09:18
Общество

В Китае миновал пик эпидемии коронавируса

От нового вида коронавируса в мире погибли больше 4,2 тыс. человек. Новые случаи заражения продолжают фиксировать на разных континентах.
Кубань 24 07:10
Фигурное катание

Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале в намеченные сроки.
Вести.Ru 09 марта в 11:28
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы 10 марта в 21:16
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.
Газета.Ru 03:55
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости 10 марта в 14:17
Финансы

Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
RT на русском 03:12
Общество

Зима вернется в Москву в выходные дни

Резкое похолодание, метели и гололедица ожидаются в Москве в выходные дни.
ТАСС 05:51
Армия и оружие

Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС

Военное обозрение вчера в 06:32
Культура

CinemaCon отменили из-за коронавируса

Национальная ассоциация кинотеатров приняла решение об отмене выставки CinemaCon из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:57
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Общество

Штрафы для водителей оставят прежними

В Минюсте сообщили, что не собираются повышать штрафы для водителей.
Интермонитор.ру 05:19
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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