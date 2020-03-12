Экономика
РИА НовостиРоссия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
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Версия экспертов: США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России
Комсомольская правдавчера в 17:01
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Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Спорт
В Татарстане могут перенести матчи «Рубина» и «Ак Барса»
В Татарстане из-за ситуации с коронавирусом в ближайшее время перенесут все спортивные и культурные мероприятия.
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами
Политика
Совфед одобрил законопроект о поправках в Конституцию
На состоявшемся накануне голосовании в Совете федерации большинство сенаторов поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Кадыров вступился за Валентину Терешкову
Грозный, 12 марта 2020, 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Энергетика
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Политика
Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе
По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.
Общество
В Китае миновал пик эпидемии коронавируса
От нового вида коронавируса в мире погибли больше 4,2 тыс. человек. Новые случаи заражения продолжают фиксировать на разных континентах.
Фигурное катание
Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале в намеченные сроки.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Финансы
Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
Общество
Зима вернется в Москву в выходные дни
Резкое похолодание, метели и гололедица ожидаются в Москве в выходные дни.
Армия и оружие
Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС
Культура
CinemaCon отменили из-за коронавируса
Национальная ассоциация кинотеатров приняла решение об отмене выставки CinemaCon из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
Штрафы для водителей оставят прежними
В Минюсте сообщили, что не собираются повышать штрафы для водителей.