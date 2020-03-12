Экономика
РИА НовостиРоссия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
В результате начавшие было расти цены на нефть и курс рубля вновь просели. Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
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Версия экспертов: США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России
Комсомольская правдавчера в 17:01
Эксперты назвали обрушение рынка нефти сговором США и Саудовской Аравии против РФ
Известиявчера в 16:20
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Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
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Мишустин: ситуация в российской экономике находится под контролем
Ситуация в российской экономике находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
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Учёные из Китая нашли «слабое» место у коронавируса
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Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Футбол
«Вольфсбург» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб забьёт, но не победит без Степаненко
Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтёр» (12.03.2020) Две крепкие и яркие команды, которые достаточно забивают и не отличаются надёжной обороной.
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Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
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Visa разрешит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит клиентам банков отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и возможность удалять их.
Общество
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
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На волне слухов о «Бэтмене»: фанаты показали Джонни Деппа в образе Джокера
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек
По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
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Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
Энергетика
Заявления Трампа о запрете на въезд в США ударили по ценам на нефть
Слова президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну из Европы негативно повлияли на стоимость нефти.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Общество
Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
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Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Общество
Меган Маркл расплакалась перед отъездом в Канаду без принца Гарри
Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Происшествия
Сын заммэра в Кинешме приговорен к 2 годам колонии
Как сообщает "Кинешемец", после неоднократного откладывания рассмотрения дела из-за болезни подсудимого, 11 марта суд признал Никиту Сахарова виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии. (Максимальное наказание по статье - до 10 лет).
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.