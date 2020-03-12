Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

В результате начавшие было расти цены на нефть и курс рубля вновь просели. Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
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Выдавить Россию с нефтяного рынка. США и Саудовская Аравия объединились для шантажа

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