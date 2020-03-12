В результате начавшие было расти цены на нефть и курс рубля вновь просели. Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Политика Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.

Политика Областные депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ На внеочередной сессии, которая прошла в Архангельском областном Собрании депутатов 12 марта, рассмотрели вопрос о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Автоспорт Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.

Финансы Индекс РТС рухнул более чем на 8% Долларовый индекс РТС обвалился более чем на 8%, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года на фоне усиления падения рубля и распродаж на рынке акций, следует из данных Московской биржи.

Происшествия В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Общество Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.

Путешествия Продажи туров за рубеж в России упали на 60% Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".

Общество Том Хэнкс заразился коронавирусом На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

Киберспорт ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.

Политика Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.