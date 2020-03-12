Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

В результате начавшие было расти цены на нефть и курс рубля вновь просели. Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
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Эксперты: США и Эр-Рияд обрушили рынки ради дестабилизации ситуации в России

Дни2406:56

Выдавить Россию с нефтяного рынка. США и Саудовская Аравия объединились для шантажа

Телеканал 360°02:50

Эксперты: Саудовская Аравия и США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ

ТАССвчера в 13:46

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

РИА Новости01:00

Версия экспертов: США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России

Комсомольская правдавчера в 17:01

Эксперты назвали обрушение рынка нефти сговором США и Саудовской Аравии против РФ

Известиявчера в 16:20

По мнению экспертов, США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России

Городовой01:46
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:04, Ашберн
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
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Областные депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ

На внеочередной сессии, которая прошла в Архангельском областном Собрании депутатов 12 марта, рассмотрели вопрос о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Двина Сегодня 06:42
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян. Страна прекращает оформление виз по прибытию путешественниками.
Piter.tv вчера в 05:14
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Финансы

Индекс РТС рухнул более чем на 8%

Долларовый индекс РТС обвалился более чем на 8%, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года на фоне усиления падения рубля и распродаж на рынке акций, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 05:05
Происшествия

В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя

В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Российская газета 04:59
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Политика

Путин: США заинтересованы в существовании Украины за счет России

По словам президента, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.
URA.Ru вчера в 05:04
Игры

Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году

Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 20:48
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Шоу-бизнес

«Секрет на рубль»: зрители негодуют из-за телешоу с Надеждой Бабкиной

Городовой вчера в 17:00
Общество

Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн

Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Красная весна вчера в 10:39
Общество

В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Эхо Москвы вчера в 01:05
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
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Продажи туров за рубеж в России упали на 60%

Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
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Хоккей

Матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Динамо» пройдет без зрителей

Шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Динамо» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
РБК 06:14
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra вчера в 13:37
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия 10 марта в 22:53
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Деловое.ТВ вчера в 02:31
Киберспорт

ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса

Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
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Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ 02:50
Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Известия 00:49
Энергетика

Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%

По оценкам «Интерфакса», в январе экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье мог составить около 13,4 млрд куб. м. «Газпром», в течение нескольких лет ежемесячно информировавший о динамике поставок в дальнее зарубежье, с января 2020 г. прекратил эту практику.
Ведомости вчера в 17:26
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