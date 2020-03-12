Экономика
РИА НовостиРоссия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
В результате начавшие было расти цены на нефть и курс рубля вновь просели. Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
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Версия экспертов: США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России
Комсомольская правдавчера в 17:01
Эксперты назвали обрушение рынка нефти сговором США и Саудовской Аравии против РФ
Известиявчера в 16:20
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Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Политика
Областные депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ
На внеочередной сессии, которая прошла в Архангельском областном Собрании депутатов 12 марта, рассмотрели вопрос о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян. Страна прекращает оформление виз по прибытию путешественниками.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
Финансы
Индекс РТС рухнул более чем на 8%
Долларовый индекс РТС обвалился более чем на 8%, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года на фоне усиления падения рубля и распродаж на рынке акций, следует из данных Московской биржи.
Происшествия
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя
В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Путин: США заинтересованы в существовании Украины за счет России
По словам президента, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.
Игры
Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году
Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Шоу-бизнес
«Секрет на рубль»: зрители негодуют из-за телешоу с Надеждой Бабкиной
Общество
Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн
Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Путешествия
Продажи туров за рубеж в России упали на 60%
Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
Хоккей
Матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Динамо» пройдет без зрителей
Шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Динамо» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Политика
Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина
Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Энергетика
Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%
По оценкам «Интерфакса», в январе экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье мог составить около 13,4 млрд куб. м. «Газпром», в течение нескольких лет ежемесячно информировавший о динамике поставок в дальнее зарубежье, с января 2020 г. прекратил эту практику.