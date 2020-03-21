Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
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Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления COVID-19 в 13 стран

РИА Новости03:19

Россия поделилась с 13 странами тест-системами на коронавирус

Lenta.ru03:53

Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

RT на русском03:29

Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам

РБК03:55

Россия уже поставила тесты на COVID-19 в 13 стран

Интерфакс03:19

Российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран

Известия03:16

Российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира

РЕН ТВ03:06
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Lenta.ru вчера в 22:47
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Газета.Ru 19 марта в 10:34
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
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В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
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В Липецкой области продлили запрет на работу детских игровых центров

Деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах и объектах общественного питания. приостановлена до 12 апреля.
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Правоохранительные органы Ставропольского края начали возбуждать дела в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран или при подозрении на COVID-19.
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«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч в Австралии

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