Коронавирус
RT на русскомРоссия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
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Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
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Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Bank of America: в США начался финансовый кризис
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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии
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Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
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В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
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Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
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Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку
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Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове
В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Здоровье
Власти рассказали о состоянии второго больного коронавирусом в Тюмени
Тюменские власти рассказали про ситуацию с коронавирусом в Тюмени за минувшие сутки.
Здоровье
В Липецкой области продлили запрет на работу детских игровых центров
Деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах и объектах общественного питания. приостановлена до 12 апреля.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Турции возросло до 359
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Футбол
Анатолий Тимощук: сейчас главное — самоизоляция без перегибов
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, выигрывавший в качестве футболиста клуба из Санкт-Петербурга два чемпионата, Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА в интервью РИА Новости рассказал о том, как намеревается вести себя в условиях распространения коронавируса и посоветовал сохранять спокойствие при любом развитии ситуации.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
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Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Происшествия
Первые дела за нарушение самоизоляции возбуждены на Ставрополье
Правоохранительные органы Ставропольского края начали возбуждать дела в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран или при подозрении на COVID-19.
Футбол
«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч в Австралии
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Австралии «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней».
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.