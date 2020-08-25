Россия передала Белоруссии документы по вакцине от коронавируса
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Москва направила в Минск документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V". Белоруссия, в свою очередь, подтвердила, что заинтересована в проведении совместного исследования препарата.В источнике
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