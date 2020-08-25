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Россия передала Белоруссии документы по вакцине от коронавируса

Москва направила в Минск документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V". Белоруссия, в свою очередь, подтвердила, что заинтересована в проведении совместного исследования препарата.В источнике
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РБК

В России начнется набор добровольцев для новых испытаний вакцины от COVID

РБКвчера в 05:20
РИА Новости

Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

РИА Новостивчера в 06:38
Газета.Ru

Россия передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 06:33
ТАСС

Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

ТАССвчера в 06:24
Российская газета

Сорок тысяч раз проверь

Российская газетавчера в 12:13
Известия

Мурашко анонсировал набор пациентов для третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19

Известиявчера в 04:42
Москва 24

Центр Гамалеи готов к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19

Москва 24вчера в 04:28

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ruвчера в 02:19
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новостивчера в 09:57
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Байдену предрекли смерть до инаугурации

На агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины республиканец предрек, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация.
Lenta.ru18:48
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.
ПРАЙМ20:02

Режиссер «Вратаря галактики» объяснил решение не «вырезать» Ефремова

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев, выступая на торжественной церемонии в честь премьеры ленты, объяснил, почему решил не вырезать из нее кадры с участием актера Михаила Ефремова, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное пьяное ДТП на Смоленской площади.
Московский Комсомолец17:26
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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