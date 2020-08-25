Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Городовой
Городовой

Россия передала Белоруссии документы по вакцине от коронавируса

Москва направила в Минск документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V". Белоруссия, в свою очередь, подтвердила, что заинтересована в проведении совместного исследования препарата.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Сорок тысяч раз проверь

Российская газета12:13
Москва 24

Центр Гамалеи готов к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19

Москва 2404:28
Газета.Ru

Россия передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины от COVID-19

Газета.Ru06:33
ТАСС

Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

ТАСС06:24
РБК

В России начнется набор добровольцев для новых испытаний вакцины от COVID

РБК05:20
Известия

Мурашко анонсировал набор пациентов для третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19

Известия04:42
РИА Новости

Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

РИА Новости06:38

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
507

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известия14:11
351

Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ru15:32
4

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
1,3K

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
1

Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией

Латвия прекратит покупать и продавать электроэнергию Белоруссии в случае запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщил во вторник премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.
Взгляд.ру13:45
5

Миранчук может стать футболистом «Аталанты» в ближайшие часы

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии, а также вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступила французскому "ПСЖ" (1:2). Ранее стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука.
Газета.Ru15:29

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
52