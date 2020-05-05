Политика
Газета.RuРоссия передала Ким Чен Ыну медаль к юбилею Победы
Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Об этом сообщает российское посольство в КНДР на своей странице в Facebook. В публикации говорится, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан, — сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.News.ru01:28
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