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Политика Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

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