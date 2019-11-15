Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineРоссия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга

Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Норвежца 15 ноября направили в Литву, где мужчину передали представителям его страны.
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