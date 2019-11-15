Политика
БИЗНЕС OnlineРоссия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга
Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Норвежца 15 ноября направили в Литву, где мужчину передали представителям его страны.
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По словам босса GM, популярность седанов снова вырастет
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Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
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Палеонтологи нашли в янтаре из Мьянмы самого древнего жука-опылителя
Янтарю, который был обнаружен в Мьянме, около 99 миллионов лет. Палеонтологи из Китая назвали насекомое Angimordella burmitina.
Игры
Геймплей стратегии Age of Empires IV впервые показали на видео
На презентации X019 в Лондоне Microsoft представила новый геймплейный трейлер Age of Empires IV.
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Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
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Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой
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Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
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Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
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Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
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Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Здоровье
В России отмечают Всемирный день диабета
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла США на Украине
Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Политика
ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Общество
СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Общество
«Стань джедаем»: вышел новый трейлер игры Fallen Order
Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4.
Экономика
Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)
Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
Происшествия
Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
Общество
Суд в США арестовал россиянина Буркова
Политика
США расширили санкционные списки по Кубе
Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа, сообщила заместитель главы его офиса Юлия Ковалив.