Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Норвежца 15 ноября направили в Литву, где мужчину передали представителям его страны.

Экономика Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

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