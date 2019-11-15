Политика
БИЗНЕС OnlineРоссия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга
Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Норвежца 15 ноября направили в Литву, где мужчину передали представителям его страны.
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Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Общество
Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»
Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
Культура
Михаил Галустян вслед за Реввой выпустил первый музыкальный клип
Российский комик Михаил Галустян последовал примеру своего коллеги по цеху Александра Реввы, который успешно развивает свою певческую карьеру, и выпустил сольный клип на композицию "Хочу тибя любицца".
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Технологии
Apple удалит из App Store связанные с вейпингом приложения
Отмечается, что Apple никогда не допускала прямую продажу электронных девайсов для курения через приложения, однако некоторые из представленных в магазине программ позволяли пользователям контролировать температуру своих устройств, публиковали последние новости, связанные с вейпингом, и содержали другой тематический контент.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Происшествия
Главу саентологов Петербурга освободили в зале суда
Лидера петербургских саентологов выпустили из-под стражи в зале суда.
Кино
Алисия Викандер рассказала, как сниматься в постельных сценах
Англичанка Люси (Алисия Викандер) живет в Токио в 1989 году и работает переводчицей.
Армия и оружие
Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ
Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
Происшествия
В Челябинской области проверят все частные дома престарелых
В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Хоккей
СКА в овертайме обыграл в гостях китайский «Куньлунь»
Петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Пекине обыграл местный клуб «Куньлунь».
Общество
Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях
Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
Политика
Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов
Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Футбол
РФС рассчитывает получить от Adidas новый дизайн формы для сборной
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что Adidas подготовит новый вариант игровой формы для сборной России.
Общество
Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.