Политика
Ореанда-НовостиРоссия передала Норвегии осуждённого за шпионаж Берга
Норвежский премьер Эрна Сульберг отметила, что власти страны последовательно работали над возвращением Берга домой. Ранее стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, которых осудили за шпионаж. Речь идёт о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко.
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Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Происшествия
Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина
Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Финансы
IIF: мировой долг достиг рекордного $251 трлн
Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF).
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной
Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Здоровье
Названы полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови
По словам специалистов, продукты растительного происхождения, в которых много клетчатки и витаминов, имеют высокий гликемический индекс.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Космос
В 2020 году Россия увеличит число пусков ракет «Союз»
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Общество
Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января
Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
Общество
Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Наследие "японского периода правления" сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем "Карафуто".
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Авто
Haval переезжает в дилерские центры Ford
Кино
«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Игры
BioWare не собирается закрывать Anthem. По слухам, игру перезапустят
Политика