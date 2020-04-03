с чего всё началось

Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема. «Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире.

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Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Экономика В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.

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Космос Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.