Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссия передала США тест-систему на коронавирус

Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема. «Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире.
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с чего всё началось

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости16:02

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РФПИ передал США российско-японскую систему тестирования на коронавирус

Коммерсантъ17:55

РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус

РБК17:45

РФПИ отправил в США новые российско-японские тесты на коронавирус

ТАСС16:36

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Lenta.ru16:48

РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Комсомольская правда16:09

РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус

RT на русском16:07

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РИА Новости16:02
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Хоккей

Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены

Sport24.ru вчера в 15:34
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек

Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
ТК Звезда 19:17
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 09:39
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула

Как стало известно "РГ", в настоящий момент в главном международном аэропорту Южной Кореи - Инчхонском, который находится рядом с Сеулом - застряли россияне с нескольких рейсов, которые намеревались вылететь в Москву, Владивосток и Хабаровск.
Российская газета 05:25
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru 09:02
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Шоу-бизнес

Дочь Охлобыстина подтвердила наличие у нее коронавируса

Старшая дочь актера Ивана Охлобыстина на своей странице в соцсети подтвердила факт заражения коронавирусом.
Вечерняя Москва 17:34
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One 09:14
Общество

Посольство РФ разместит застрявших в Нью-Йорке россиян в отеле

До понедельника в гостинице разместят 51 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в США Николая Лахонина.
News.ru 21:33
Экономика

В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики

Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Российская газета 04:38
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Политика

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 18:50
Общество

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости 17:51
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
РИА Новости 20:52
Спорт

Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом

Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.
ProstoProSport 01:11
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».
Дождь 08:01
Общество

Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля

Напомним, накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам в связи ситуацией с коронавирусом и сообщил о продлении нерабочего периода в стране до конца апреля.
НИА Самара 15:36
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Политика

Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 19:46
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Здоровье

В ДНР ввели режим самоизоляции для всех жителей от 65 лет

С 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности.
Накануне.Ru 03:17
Авто

Обновленный Audi Q7 появился в России

Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Автоновости дня 05:20
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru 10:49
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
РБК 20:34
Общество

В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

В Москве подтверждено 448 новых случаев заболевания, еще 34 случая приходятся на Московскую область, 17 заболевших выявлено в Краснодарском крае.
Новые Известия 05:13
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews вчера в 06:11
Общество

Страховщикам разрешили оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт

Центробанк позволил страховым компаниям оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт, выдаваемых на автомобиль после технического осмотра.
Компания 09:06
Общество

Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет

Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Солидарность вчера в 07:56
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» сокращают количество рейсов на Камчатку

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» с 4 апреля временно сокращают число внутренних рейсов, в том числе по направлению Москва-Петропавловск-Камчатский, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на сайт авиаперевозчика.
Камчатка-Информ 19:59
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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