Коронавирус
Lenta.ruРоссия передала США тест-систему на коронавирус
Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема. «Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире.
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РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.РИА Новости16:02
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Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены
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У «Мосфильма» появится свой телеканал
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В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики
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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
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Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Спорт
Главный тренер сборной России Родионенко заболел коронавирусом
Наставник российской команды по спортгимнастики Андрей Родионенко заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Винер.
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».
Общество
Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля
Напомним, накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам в связи ситуацией с коронавирусом и сообщил о продлении нерабочего периода в стране до конца апреля.
Политика
После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
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Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
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В ДНР ввели режим самоизоляции для всех жителей от 65 лет
С 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности.
Авто
Обновленный Audi Q7 появился в России
Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Общество
Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне
Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
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Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
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Общество
Страховщикам разрешили оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт
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Общество
Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет
Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» сокращают количество рейсов на Камчатку
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» с 4 апреля временно сокращают число внутренних рейсов, в том числе по направлению Москва-Петропавловск-Камчатский, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на сайт авиаперевозчика.