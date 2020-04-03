Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссия передала США тест-систему на коронавирус

Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема. «Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире.
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с чего всё началось

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости16:02

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РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Комсомольская правда16:09

РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус

РБК17:45

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Lenta.ru16:48

РФПИ отправил в США новые российско-японские тесты на коронавирус

ТАСС16:36

РФПИ передал США российско-японскую систему тестирования на коронавирус

Коммерсантъ17:55

РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус

RT на русском16:07

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РИА Новости16:02
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Общество

Как вести себя после введения штрафов в Москве. Инструкция

2 апреля вместе с продлением ограничений до 1 мая мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
РБК 18:45
Здоровье

Влияние прививки от туберкулеза на течение коронавируса оценил врач

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Live24 08:57
Происшествия

В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы

Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
РИА Новости 16:33
Армия и оружие

В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:26
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb 14:10
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес

Владимир Кристовский в шестой раз стал отцом

Лидер российской группы Uma2rman Владимир Кристовский в шестой раз стал отцом — у него родилась дочка.
Life.ru 15:30
Футбол

На изоляции: Дэвид Бекхэм постригся наголо

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец клуба «Интер» Майами, выступающего в МЛС, Дэвид Бекхэм отважился на смелый шаг в своей карьере – футболист постригся наголо.
Евро-футбол.ру 17:22
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Шоу-бизнес

Симоньян умилила подписчиков семейным фото с младшей дочерью и мужем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками фотографией семейных будней.
Народные новости 02:56
Общество

Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве

Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Эхо Москвы 12:46
Происшествия

В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине

Подозреваемый в продаже справок, якобы разрешавших петербуржцам передвигаться по городу в период ограничительных из-за коронавируса мер, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 06:10
Общество

Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.
Московский Комсомолец 18:17
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 16:41
Общество

Испания опередила Италию по числу случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Испании скончались 932 пациента с коронавирусом, всего погибло 10 тыс. 935 человек, выздоровели 30,5 тыс. По данным минздрава страны, активными остаются 76,3 тыс. случаев заражения.
Взгляд.ру 07:19
Энергетика

Путин допустил сокращение добычи нефти

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости 16:49
Политика

Американские военные расширяют участие в борьбе с коронавирусом

Расширить участие в борьбе с коронавирусом в США готовятся американские военные.
РЕН ТВ 17:51
Политика

США перехватили партию предназначенных для Германии защитных масок

2 апреля издание Libération сообщило, что США втридорога перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых.
Известия 17:41
Общество

Какие предприятия возобновят работу во время самоизоляции в Воронеже

Параллельно сегодня, 3 апреля, правительство региона внесло дополнения в порядок работы предприятий и организаций на ближайший месяц.
Воронежский городской портал 16:58
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Энергетика

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве.
BFM.ru 18:25
Технологии

IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей

В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Игромания.ру 18:28
Армия и оружие

Канада выводит часть военных инструкторов из Украины и Ирака

Военное дело 11:05
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Культура

Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»

Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Мой Брянск 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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