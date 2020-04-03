Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.
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РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости16:02

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РФПИ передал США российско-японские тесты на коронавирус

Московский Комсомолец17:01

Россия передала США тест-систему на коронавирус

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Россия передала США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус

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ТАСС16:36

РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Комсомольская правда16:09

РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус

RT на русском16:07

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РИА Новости16:02
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ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

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Парламентская газета 05:48
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ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
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Начались продажи видеокарт GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

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В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы

Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
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Путин допустил сокращение добычи нефти

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Транспорт

РЖД: с 7 апреля отменят 53 поезда дальнего следования

Несколько десятков поездов дальнего следования отменят в России с 7 апреля, сообщили в РЖД.
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Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

В России новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах

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Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
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Степаненко собирается вернуть Петросяна в семью

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Александр Мостовой: «Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть»

Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть, — заявил Мостовой в эфире «Все на футбол!»
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Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
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В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
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У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

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Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
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«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
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В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

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Итоги 2 апреля: как коронавирус повлиял на бизнес Петербурга

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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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