Коронавирус
Lenta.ruРоссия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.
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РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.РИА Новости16:02
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ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
Центральная избирательная комиссия отложила проведение выборов и референдумов в ряде регионов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года.
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Начались продажи видеокарт GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6
Аналитики прогнозировали скорый выход NVidia GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 вместо стандартной GDDR5 из-за дефицита последней.
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Россия поможет белорусам вернуться на родину
Россия поможет белорусам вернуться на родину.
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Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Наука
Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Происшествия
В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы
Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Энергетика
Путин допустил сокращение добычи нефти
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Транспорт
РЖД: с 7 апреля отменят 53 поезда дальнего следования
Несколько десятков поездов дальнего следования отменят в России с 7 апреля, сообщили в РЖД.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
В России новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах
601 новый случай заражения коронавирусом выявлен за прошедшие сутки в России, сообщил 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
Футбол
Александр Мостовой: «Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть»
Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть, — заявил Мостовой в эфире «Все на футбол!»
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Экономика
Итоги 2 апреля: как коронавирус повлиял на бизнес Петербурга
Следовательно бизнес понесет еще большие потери. О том, какое влияние на него оказал коронавирус к вечеру 2 апреля, — в материале «Мойки78».