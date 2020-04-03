Коронавирус
Lenta.ruРоссия передала США тест-систему на коронавирус
Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема. «Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире.
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с чего всё началось
РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.РИА Новости16:02
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Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
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Армия и оружие
В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
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Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
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Общество
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С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
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Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net
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Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
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Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк в день рождения артистки поблагодарили поклонников и друзей за внимание и рассказали о работе врачей, которые занимаются ее лечением.
Общество
Утверждены послабления застройщикам на период пандемии
«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
Экономика
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