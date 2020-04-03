Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссия передала США тест-систему на коронавирус

Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема. «Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире.
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с чего всё началось

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости16:02

Подробнее о событии

РФПИ передал США российско-японскую систему тестирования на коронавирус

Коммерсантъ17:55

РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус

РБК17:45

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РИА Новости16:02

РФПИ отправил в США новые российско-японские тесты на коронавирус

ТАСС16:36

РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Комсомольская правда16:09

РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус

RT на русском16:07

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Lenta.ru16:48
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Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Lenta.ru 05:49
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Vprognoze.ru 05:26
Общество

Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
Известия 19:50
Здоровье

Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

22 марта во Всемирной организации здравоохранения оценили влияние прививки от гриппа на коронавирус.
Известия 17:32
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц

Некоторые 6-ти и 8-ядерные чипы Core i7 и Core i9 впервые в истории перешагнули частоту 5 ГГц, тем не менее, они произведены по старому техпроцессу 14 нм.
Российская газета вчера в 05:39
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 16:41
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 16:03
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Здоровье

Врачи держат под наблюдением более 380 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции из-за коронавируса

381 жителей ЕАО, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, в настоящее время находятся под наблюдением врачей, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства области Валерий Жуков.
РИА Биробиджан 19:17
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Шоу-бизнес

Лев Лещенко в больничной палате исполнил свой хит «Надежда»

ГлобалМСК.ру 15:19
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Политика

Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 19:46
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя вчера в 10:12
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Армия и оружие

В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 19:10
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Общество

Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля

Напомним, накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам в связи ситуацией с коронавирусом и сообщил о продлении нерабочего периода в стране до конца апреля.
НИА Самара 15:36
Общество

Россия оплатит возвращение белорусов на родину из Индии

Мезенцев отметил, что по итогам переговоров с белорусским внешнеполитическим ведомством и авиаперевозчиком «Белавиа» российские представители «предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск — Дели — Минск».
ИА Красная Весна 18:12
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru 09:02
Игры

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru 07:12
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Гаджеты

Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band

Astera 16:23
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк обратились к поклонникам в день рождения актрисы

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк в день рождения артистки поблагодарили поклонников и друзей за внимание и рассказали о работе врачей, которые занимаются ее лечением.
Rambler News Service 05:12
Общество

Утверждены послабления застройщикам на период пандемии

«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
Строительная Газета 11:09
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 08:22
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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